حكومة الاحتلال تصدر قرارا بوقف عمل “الجزيرة” في الأراضي المحتلة

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، قرارا بوقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الأراضي الفلسطينية وليد العمري لوكالة رويترز، إن القرار الإسرائيلي الذي وصفه بـ”الخطير”، جاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.

وأضاف العمري أن الفريق القانوني للجزيرة، يجهز للردّ على القرار. في إشارة إلى إمكانية الذهاب إلى الطعن على القرار أمام القضاء.

ونددت شبكة الجزيرة في بيان، بالقرار الإسرائيلي، ووصفته بأنه “فعل إجرامي”. مضيفة أن “مفتشي وزارة الاتصال في حكومة الاحتلال، داهموا مكاتب قناة الجزيرة في القدس، وصادروا معداتها”.

وتابعت:”نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية، بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي”. قبل أن تؤكد أنها “ستسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية، من أجل حق الجمهور في المعرفة”.