حكومة المالديف تقرر حظر دخول حاملي الجواز الإسرائيلي إلى البلاد

قررت حكومة المالديف يوم الأحد، حظر دخول السيّاح حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظلّ استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأعلن وزير الداخلية المالديفي علي إحسان هذا القرار، في مؤتمر صحفي طارئ عقده بعد ظهر الأحد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حسب ما أفادت به صحيفة “Sun” المحلية.

وقال إحسان:”قرر مجلس الوزراء اليوم إجراء التعديلات القانونية اللازمة لمنع دخول جزر المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن”.

كما قرر المجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وتستقبل جزر المالديف أكثر من مليون سائح من خارج البلاد كل عام، بينهم نحو 15 ألفا يحملون جوازات سلطات الاحتلال الصهيوني، يشير المصدر.

وجاء قرار الحكومة عقب احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة مالي، طالبت بمنع رعايا الاحتلال الإسرائيلي من دخول البلاد. “وسط غضب متزايد إزاء الفظائع في غزة”.