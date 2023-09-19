حكومة النيجر الانتقالية تشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك وزير الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية بوكاري ياو سانغاري في أشغال الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

ويمثل هذا الحدث، الذي يعقد كمقدمة لافتتاح المناقشة العامة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، فرصة لرؤساء الدول والحكومات لتقييم وبحث التحدّيات المتعددّة.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية أن وفد البلاد “سيشارك في هذا الحدث الكبير للتأكيد على سيادة النيجر، تماشيا مع التوجهات الجديدة”.

أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الانقلاب العسكري في النيجر، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي شهر أوت الماضي لحكم البلاد.

وعيّن تياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.