حكومة غينيا كوناكري تردّ بِخصوص “كان” 2025

أكّدت حكومة غينيا كوناكري قدرتها على تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة 2025.

وأُشيع في الأيّام القليلة الماضية بِأن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم سحب من غينيا كوناكري حق تنظيم “كان” 2025، بِسبب بطء أشغال تشييد وترميم ملاعب ومنشآت البطولة القارية.

ونقلت الصحيفة المحلّية “أفريكا غيني” في تقرير لها، الخميس، على لسان وزير المالية لانسيني كوندي قوله إن حكومته قادرة على توفير غلاف مالي قيمته 800 مليون دولار، لِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم.

واختتم المسؤول الحكومي الغيني تصريحاته بِنبرة متفائلة، قائلا: “التزمنا بِتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، وسنُجسّد ما وعدنا به”.

ولم يسبق لِغينيا كوناكري أن نظّمت كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، فيما فازت بِسباق احتضان طبعة 2025، خلال عهدة الرئيس الأسبق لـ “الكاف” عيسى حياتو عام 2014.

وكان يُفترض تنظيم نسخة غينيا كوناكري عام 2023، لكن الموعد تأخّر بِعامَين، وذلك بِسبب تأجيل إقامة طبعتَي الكاميرون إلى عام 2022، وكوت ديفوار إلى عام 2024.