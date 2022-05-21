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حكومة فرنسا الجديدة.. امرأة في وزارة الخارجية خلفًا للودريان

الشروق أونلاين
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حكومة فرنسا الجديدة.. امرأة في وزارة الخارجية خلفًا للودريان
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كاترين كولونا وزيرة الخارجية الجديدة في فرنسا

كشف الإليزيه مساء الجمعة عن تشكيلة حكومة فرنسا الجديدة، بعد اختيار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لأعضاء فريقها الوزاري.

وأعلن عن أسماء الطاقم الحكومي الجديد، بعد أربعة أيام من اختيار الرئيس المنتخب لولاية ثانية، إيمانويل ماكرون، لبورن على رأس الحكومة.

ومن بين أبرز التغييرات في حكومة فرنسا الجديدة، تعيين وزيري خارجية ودفاع جديدين. حيث عيّنت سفيرة فرنسا في بريطانيا كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية.

وأصبحت كولونا بذلك، ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، خلفا لسابقها جان إيف لودريان. الذي تولى الخارجية منذ 2017.

وفي وزارة الدفاع، تمّ تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو، بحمل الحقيبة، خلفا لسابقه فلورانس بارلي.

إليزابيث بورن.. أول امرأة في منصب رئيس وزراء فرنسا منذ عهد ميتران

في 17 ماي، أصبحت وزيرة العمل الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 61 عاما، أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا منذ 30 عاماً.

وتولّت بورن التي عهد إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة الجديدة، منصب وزيرة العمل منذ 2017.

كما سبق لرئيسة الوزراء الجديدة أن شغلت منصب رئيسة مكتب ديوان وزيرة البيئة السابقة سيغولان روايل، عامي 2014 و2015.

وعملت بورن كذلك في حكومة ليونال جوسبان، كوزيرة لعملية الانتقال البيئي عامي 2019 و2020.

وإلى غاية تعيين بورن، كانت إديت كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست الحكومة الفرنسية، بين 1991 و1992. وكان ذلك في عهد الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران.

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