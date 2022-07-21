حكومة فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الطاقة من أجل الشتاء

دعا المتحدث باسم الحكومة في فرنسا أوليفيي فيران، مواطني بلاده إلى اتباع خطوات صغيرة للاقتصاد في استهلاك الطاقة، في ظل أزمة الإمدادات العالمية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد صرّح فيران في خلال اجتماع للحكومة:”ندو الفرنسيين والفرنسيات إلى بذل جهد من أجل ترشيد استهلاك الطاقة”.

وأضاف:”لن يتطلب ذلك سوى خطوات صغيرة”. مردفا:”كل كمية من الطاقة، نقوم بتوفيرها اليوم، سنكون على يقين من أننا سنتمكن من توزيعها في الخريف والشتاء القادمين”.

وتابع فيران يقول:”عندما نذهب في عطلة نهاية الأسبوع أو في إجازة، علينا أن نقوم بفصل أكبر عدد ممكن من المنافذ الكهربائية، حتى لا تستمرّ في استهلاك الطاقة”.

كما حثّ المسؤول الفرنسي على “قطع شبكة الانترنت اللاسلكية (الوايفاي)، والتخلّي قليلا عن تكييف الهواء، مع بداية تراجع درجات الحرارة”.

فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الطاقة بسبب الأزمة

وفي 28 مارس 2022، دعا رئيس هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة، تحسّبا لمواجهة أزمات في المخزون مع حلول الشتاء المقبل.

وحسب ما نقلته صحيفة “لي زيكو” المحلية، فقد دعا جون فرانسوا كارينكو المواطنين الفرنسيين إلى “الشروع منذ الآن، في ترشيد استهلاكهم للطاقة. تحسّبا لمواجهة أزمات مع حلول الشتاء”.

وقال كارينكو:”يجب أن نقتصد في استهلاك الغاز والكهرباء في فرنسا بداية من الآن. حتى لا نعيش شتاء صعبا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هيئة تنظيم الطاقة تدقّ ناقوس الخطر، بسبب تبعات الأزمة في أوكرانيا على أسعار وإمدادات الطاقة في أوروبا.