حكومة كوت ديفوار تُقدّم اعتذاراتها إلى الجزائر

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الخميس، توضيحات بِشأن جدل تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، نسخة 2023.

جاء ذلك على هامش زيارة، قادت وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سباق إلى ولاية وهران.

وقال الوزير عبد الرزاق سبقاق إنه اتّصل بِنظيره الإيفواري دانهو بولان، الذي قدّم له اعتذارات حكومة ساحل العاج إلى الجزائر. وأكدّ أن ما حدث سابقا بِشأن مزاعم احتضان بلده كوت ديفوار لـ “شان” 2023، كان خطأ في الاتّصال.

وكانت الحكومة الإيفوارية قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، بيانا فحواه أن بلادها ستحتضن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، طبعة 2023. قبل أن تحذف الفقرة الخاصّة بِهذه المزاعم، التي أثارت جدلا كبيرا، وتكتفي بِفقرة تنظيم كأس أمم إفريقيا (الكان/ فئة الأكابر).

وأضاف الوزير عبد الرزاق سباق أن الجزائر مستعدّة من الآن لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في جانفي 2023، وأن الحكومة رصدت كلّ الإمكانيات المطلوبة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحكومة الجزائرية وضعت خطّة بديلة، في إطار تحضيراتها لِتنظيم هذه التظاهرة الكروية القارّية. وفسّر ذلك، بِتهيئة ملاعب أخرى تكون احتياطية للمنشآت الكروية المعتمدة، في حال الظروف القاهرة أو الطوارئ.