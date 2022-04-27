حكومة مالي تتّهم فرنسا بالتجسّس على أراضيها.. بسبب هذا الفيديو

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في مالي الجيش الفرنسي بالتجسّس وارتكاب أعمال “أعمال تخريبية” في بلاده.

جاء ذلك بعد أن نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة في وسط مالي.

وكشف بيان للناطق باسم الحكومة المالية عن تسجيل “أكثر من 50 انتهاكا للمجال الجوي المالي منذ بداية العام، من قبل طائرات أجنبية. وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية”.

وأشار البيان إلى ما أسماه “الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أفريل 2022. فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها إلى القوات المسلحة المالية”.

وتابع: “الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة للتجسس على قواتنا المسلّحة”، مضيفا:” “كما قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل ضد مدنيين”.