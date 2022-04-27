-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

حكومة مالي تتّهم فرنسا بالتجسّس على أراضيها.. بسبب هذا الفيديو

الشروق أونلاين
  • 1570
  • 0
حكومة مالي تتّهم فرنسا بالتجسّس على أراضيها.. بسبب هذا الفيديو
ح.م
لقطة من الفيديو

اتّهم المجلس العسكري الحاكم في مالي الجيش الفرنسي بالتجسّس وارتكاب أعمال “أعمال تخريبية” في بلاده.

جاء ذلك بعد أن نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة في وسط مالي.

وكشف بيان للناطق باسم الحكومة المالية عن تسجيل “أكثر من 50 انتهاكا للمجال الجوي المالي منذ بداية العام، من قبل طائرات أجنبية. وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية”.

وأشار البيان إلى ما أسماه “الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أفريل 2022. فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها إلى القوات المسلحة المالية”.

وتابع: “الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة للتجسس على قواتنا المسلّحة”، مضيفا:” “كما قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل ضد مدنيين”.

مقالات ذات صلة
القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)

القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)

المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية

المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هذا ما سيتغيّر في تويتر قريبا

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هذا ما سيتغيّر في تويتر قريبا

بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا

بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا

نحو إعفاء مواطني دولتين عربيتين من تأشيرة شنغن

نحو إعفاء مواطني دولتين عربيتين من تأشيرة شنغن

الجزائر تستنكر عجز المجموعة الدولية عن حماية الفلسطينيين

الجزائر تستنكر عجز المجموعة الدولية عن حماية الفلسطينيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد