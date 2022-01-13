حكومة مالي تندد بانتهاك طائرة عسكرية فرنسية لمجالها الجوي

نددت الحكومة المالية مساء اليوم الأربعاء بانتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة عسكرية فرنسية، مؤكدة إن القدرات الدفاعية الوطنية المكتسبة مؤخرا جعلت من الممكن تحديد مسار الطائرة وتعقبه.

وقالت الحكومة المالية في بيان إن طائرة تابعة للجيش الفرنسي من طراز (أ400) حلقت على خط أبيدجان- غاو-أبيدجان يوم الثلاثاء 11 يناير في انتهاك واضح للمجال الجوي المالي، وأغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها حتى لا يتم التعرف عليها وقطعت الاتصال بهيئات مراقبة الحركة الجوية المالية.

وأضاف البيان أنه على الرغم من ”هذه المناورة الاحتيالية، فإن القدرات الدفاعية الوطنية المكتسبة مؤخرا جعلت من الممكن تحديد مسار الطائرة وتعقبه“.

وأوضح البيان أن الحكومة المالية ”أبلغت السلطات الفرنسية تنديدها بانتهاك مجالها الجوي، علما بأن فرنسا قررت دعم عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي تشمل إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي“.

يذكر أن مالي قررت بدورها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب العقوبات التي فرضتها (إيكواس) إغلاق حدودها مع البلدان الأعضاء في المجموعة باستثناء غينيا.

وأضافت الحكومة المالية في بيانها أنه في الوقت الذي “تدعو فيه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن يكون شاهدا، فإنها ترفض كل مسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها مرتكبو هذه الممارسات في حال حدوث انتهاك جديد للمجال الجوي المالي“.