حكومتنا منافقة.. لماذا لا تحتج ضد تدنيس القدس الشريف من الوزراء الصهانية

المؤخر والحقوي المغربي المعطي منجب يؤكد:

قال المؤرخ والحقوقي المغربي المعطي منجب “قدم كثير من المتطرفين أو الباحثين عن الشهرة أو البوز على إحراق الكتب المقدسة سواء كانت القرآن أو العهد القديم أو العهد الجديد في الدول الغربية عموما، وهذا سهل جدا، والقضية تبقى حساسة حتى في الدول الديمقراطية أو المجتمعات الليبرالية.

الغريب أن المغرب رغم أن المقدم على الإحراق أصله عراقي، ينتمي إلى الحزب الديمقراطي السرياني…. لذلك، فإنني لا أفهم لماذا اتخذ المغرب هذا القرار لمعاقبة دولة السويد، هل لأنه لا يفهم بأن السويد دولة ديمقراطية؟”

وتساءل المؤرخ في تصريحات في برنامج في يوتوب لقناة “ريفزيون” عن الأسباب التي تدعو المغرب إلى الاحتجاج على السويد ولا يحتج ضد الكيان الصهيوني، وقال “لماذا لا تحتج حكومتنا ضد تدنيس القدس الشريف من لدن وزراء إسرائيل العنصريين بشكل مستمر، لأن حكومتنا وقعت اتفاقا تحالفيا مع تل أبيب، وهذا ما سميته نفاقا”.

وتعرض المؤرخ لحملة تشهير ونقد كبيرة من طرف بعض وسائل الاعلام، وشارك فيها مجلس ديني، و”اتهموه بتبرير حرق القرآن”. ويرفض المؤرخ المعطي منجب هذه الاتهامات، وأكد على إدانته الواضحة لحرق القرآن، ويفسر أن الحملة ضده بسبب إشارته الىدولة الاحتلال إسرائيل.

وانبرى نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين الى الدفاع عنه، مستنكرين الحملة ضده، وجاء في شريط فيديو لحميد المهداوي أبرز صناع المضمون في شبكات التواصل الاجتماعي “لقد تعرض المعطي لحملة ظالمة”، وانتقد بعض علماء المسلمين المغاربة الذين وجهوا اتهامات للمعطي منجب ولم ينتقدوا حرق القرآن في الكيان الصهيوني. ويرى أن أن هذه الحملة “لا تخدم سوى إسرائيل ومناصري التطبيع”.