حكيم زدادكة يحدد أهدافه مع نادي ليل والمنتخب الوطني

يريد اللعب بانتظام للحصول على ثقة جمال بلماضي

كشف الدولي الجزائري الجديد، حكيم زدادكة، المنضم حديثا إلى نادي ليل الفرنسي، بأن أهدافه مع فريقه مرتبطة بالمنتخب الوطني، على اعتبار أنه يسعى لتثبيت أقدامه مع “الخضر” بالتألق مع ليل، في ترجمة صريحة لنصيحة الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي طالب لاعبيه بالتعاقد مع أندية تنافسية والقتال على مكانة أساسية للبقاء ضمن حساباته.

وكان نادي ليل أعلن نهاية الشهر الماضي ضم النجم الجزائري في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى غاية عام 2025، أي 3 سنوات كاملة، في نقلة نوعية، لمشوار النجم الجزائري الذي مرّ من الدرجة الخامسة إلى “الليغ 1” خلال خمس سنوات كاملة، أي درجة واحدة في كل عام، وتزامن انضمام زدادكة إلى نادي ليل مع تواجده لأول مرة مع المنتخب الجزائري، حيث وجّه له جمال بلماضي الدعوة للحضور في تربص الشهر الماضي، عندما واجه “الخضر” أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وإيران وديا، وشارك زدادكة في مباراة إيران في الدوحة.

وقال زدادكة خلال الندوة الصحفية التقديمية له إلى وسائل الإعلام، الخميس الماضي، ردا على سؤال متعلق بأهدافه مع المنتخب الوطني: “بخصوص المنتخب الجزائري، أتمنى أن تساعدني المستويات التي سأقدمها مع نادي ليل في الحفاظ على مكانتي مع المنتخب والبقاء لأطول فترة ممكنة ضمن صفوفه”.

وتأتي تصريحات الظهير الأيمن (26 عاما) لتؤكد قبوله لتحدي جمال بلماضي، الذي دعا لاعبي “الخضر” إلى القتال مع أنديتهم للحصول على فرصة اللعب بانتظام حتى يضمنوا التواجد مع المنتخب الجزائري باستمرار، خاصة أنه يريد بعث المنافسة من جديد في بيت “الخضر” وضخ دماء جديدة لإطلاق مرحلة ثورية تنسي الجزائريين الإقصاء من مونديال 2022، وواصل زدادكة تأكيد طموحاته القوية خلال الموسم المقبل (2022/23)، وقال بخصوص اختياره لنادي ليل: “كنت أريد المجيء إلى هنا، نادي ليل يملك مشروعا طموحا”، وأردف: “لا يوجد شيء مستحيل ولا أضع حدودا لأهدافي وطموحاتي”، قبل أن يضيف: “أنا مع ناد كبير توج بالعديد من الألقاب وأريد تقديم أفضل موسم ممكن من الناحيتين الفردية والجماعية”، ويراهن بلماضي ومن خلفه الجماهير الجزائرية على حكيم زدادكة ليكون الحل النهائي لمشكلة الجهة اليمنى في دفاع المنتخب الوطني، خاصة في ظل تكرار إصابات نجم نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، وعدم استقرار بلماضي على خيارات وبدائل ثابتة في هذه الجهة منذ 4 سنوات.