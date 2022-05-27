حكيم زدادكة يقترب من نادي ليل الفرنسي

سيكون حاضرا في مباراتي أوغندا وتنزانيا

يستعد اللاعب الجزائري، حكيم زدادكة، نجم نادي كليرمون فوت الفرنسي، لخوض بداية صيف مثيرة جدّا بعد التطورات الحاصلة في مشواره الكروي، حسب العديد من المتابعين، وعلى رأسها تواجده في قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يومي 4 و8 جوان المقبل.

وكانت مصادر أكدت تواجد حكيم زدادكة ضمن خيارات الناخب الوطني، جمال بلماضي، من أجل تعويض غياب نجم نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، المصاب، وتجربة حلول جديدة في الجهة اليمنى لدفاع “الخضر”، لعدم اقتناعه بالخيارات السابقة، في صورة محمد رضا حلايمية، نجم نادي بيرشوت البلجيكي، وحسين بن عيادة مدافع النجم الساحلي التونسي.

وقالت صحيفة “لو دوفيني” الفرنسية في تقرير لها إن الدولي الجزائري الجديد، حكيم زدادكة، توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ليل، بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي 2020/2021، للانضمام إليه الصيف المقبل في صفقة انتقال حّر بعد نهاية عقده مع نادي كليرمون فوت، وأشار نفس المصدر إلى أن زدادكة سيوقع عقدا مع نادي ليل يمتد إلى ثلاث سنوات كاملة، وهو الذي يصنف، حسب مراقبين، من أفضل المدافعين (ظهير أيمن) في الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ 1″، بدليل المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم مع نادي كليرمون فوت، الذي ضمن بقاءه في الدوري الفرنسي في الجولة ما قبل الأخيرة.

وكان شقيق اللاعب الجزائري، كريم زدادكة، نجم نادي نابولي الإيطالي والذي أعير هذا الموسم إلى نادي شارل لوروا البلجيكي، نشر صورة رفقة شقيقه (حكيم) على حسابه الرسمي في “انستغرام”، (حكيم) بقميص نادي ليل و(كريم) بقميص نابولي، وكتب معلقا: “إلى اللقاء في الموسم القادم”، في إشارة، حسب الصحيفة الفرنسية، إلى وجهة اللاعبين الموسم المقبل.

يجدر الذكر أن حكيم زدادكة خاض 39 مباراة مع نادي كليرمون فوت الفرنسي في كل المسابقات هذا الموسم، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.