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رياضة

حكّام مباراة الجزائر والموزمبيق

علي بهلولي
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حكّام مباراة الجزائر والموزمبيق
ح.م
حكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل (يحمل كرة).

عيّنت “الكاف” حكم ساحة من السودان، لِإدارة مباراة المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ومنافسه الموزمبيقي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار المواجهة مساء هذا السبت، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

ويتمثّل حكم الساحة السوداني في محمود علي محمود إسماعيل، الذي يُرافقه مساعدان له من غانا كواسي أتشيبونغ، والصومال حمزة حاجي عبدي.

ولم يسبق لِحكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل إدارة أيّ لقاء في “شان” 2023. عكس زميله المساعد الغاني كواسي أتشيبونغ الذي كان حاضرا في مباراة الجزائر وليبيا.

وقبل ذلك في جوان الماضي، أدار حكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف التنزاني (الصورتان المُدرجتان)، والتي حسمها رجال جمال بلماضي لِمصلحتهم بِثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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