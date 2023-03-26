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رياضة

حكّام مباراة الجزائر وغانا

علي بهلولي
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حكّام مباراة الجزائر وغانا
ح.م
حكم الساحة الغيني تاويل كامارا يونوسا

كشف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم عن حكّام مباراة المنتخب الأولمبي الجزائري ومُضيّفه الغاني.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة كوماسي الغانية مساء الثلاثاء المقبل، لِحساب إياب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وينتمي الطاقم إلى غينيا كوناكري مُمثّلا في: حكم الساحة تاويل كامارا يونوسا، ومُساعدَيه ممادي تيري وعبد الله سيلا.

ويبلغ حكم الساحة الغيني تاويل كامارا يونوسا من العمر 33 سنة، ويحمل الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2018.

وكان لقاء الذهاب بِعنابة سهرة الجمعة الماضية، قد انتهى بِنتيجة التعادل (1-1).

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