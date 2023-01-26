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رياضة

حكّام مباراة الجزائر وكوت ديفوار

علي بهلولي
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حكّام مباراة الجزائر وكوت ديفوار

عيّنت “الكاف” طاقم تحكيم مباراة المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ونظيره الإيفواري.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة مساء الجمعة، بِرسم ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويتكوّن الطاقم من: حكم الساحة الموريتاني عبد العزيز بوح، ومُساعدَيه نوحا بانغورا من السنيغال وموديبو ساماري من مالي.

وسبق للحكم الموريتاني عبد العزيز بوح إدارة مباراة المنتخب المحلّي الكاميروني ونظيره من الكونغو البرزافيل (1-0 للأوّل)، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وطلبت “الكاف” من لاعبي المنتخبَين الوقوف دقيقة صمت قبيل انطلاق المباراة، ترحمّا على المسؤول أباب أمغار ديونغ نائب رئيس اتحاد الكرة الموريتاني، الذي وافته المنية خلال تظاهرة “الشان”.

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