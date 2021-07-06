حلاقة تشهّر بزبونتها “العروس” على اللوحات الإشهارية!

أوصلتها إلى عتبة الطلاق

استمعت محكمة الجنح بالدار البيضاء الثلاثاء، لأقوال عروس شابة لم يمض على زواجها بضعة أسابيع وقعت ضحية تشهير وابتزاز من قبل حلاقة ومختصة في التجميل، الأخيرة استغلت صور التقطت لها بحفل زفافها، من أجل الترويج “لصالونها” عبر اللوحات الإشهارية بعدة معارض وطنية وصفحتها بالفايسبوك، الأمر الذي تسبب في مشاكل عائلية للضحية بعد انتشار صورها ومشاهدتها من طرف زوجها وعائلته، واضطرت إلى تقييد شكوى أمام الجهات الأمنية بعد رفض المتهمة حذف الصور.

وقالت الضحية أمس، أمام المحكمة إن المتهمة قامت بحجز قاعة خاصة بالحفلات خصيصا لأجل تمشيط “العروس”، وشرعت بعد تجهيزها بالتقاط صور لها دون علمها، إضافة إلى تسجيل فيديو عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية، وأشارت إلى أن المتهمة استغلت صورها من أجل استقطاب الزبائن. وأضافت أن المتهمة قامت مرة أخرى بنفس الفعل ودون علمها خلال زفتها إلى بيت زوجها، إذ طلبت منها تجهيزها وتسريح شعرها كما رافقتها إلى غاية الحفل الذي أقيم عند أهل زوجها.

من جهتها، حاولت المتهمة “ح. و” خلال مثولها للمحاكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر التملص من المسؤولية الجزائية، بإنكارها الوقائع وصرحت بأن الصور التقطت بعلم الضحية واستعرضت نسخا عنها خلال مرافعة محاميها متحججة أنها عمدت إلى إخفاء ملامح الضحية وتعودت على ذلك مع باقي زبوناتها، كما صرحت أن عملها يتطلب ذلك.

وأمام ما سلف ذكره بالجلسة العلنية التمس وكيل الجمهورية توقيع ستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية في حق المتهمة.