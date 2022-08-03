حلايمية وبوصوف وسعدي ورغبة.. أوراق رابحة لبوقرة تحسبا لـ”الشان”

تزامنا مع التحاقهم بالبطولة الوطنية قادمين من أوروبا

يراهن المدرب الوطني للمنتخب المحلي مجيد بوقرة على الاستفادة من مختلف الأوراق الرابحة القادرة على منح الإضافة تحسبا لرهانات كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان” الذي تحتضنه الجزائر شهر جانفي من السنة المقبلة، وفي الوقت الذي قد يفتقد إلى عدة أسماء قررت الاحتراف، فإن هناك فرصة للاستثمار في أسماء أخرى حلت بالبطولة الوطنية قادمة من أوروبا، وفي مقدمة ذلك ثلاثي شباب بلوزداد بوصوف وسعدي ورغبة.

إذا كانت الأنظار منصبة هذه الأيام على مستجدات أندية البطولة من ناحية الاستقدامات وظروف التحضير للموسم الجديد، وهو الشغل الشاغل للجماهير التي تناصر فرقها البارزة في حظيرة الكبار على الخصوص، فإن هذه المستجدات من شأنها أن تنعكس إيجابا على منتخب المحليين الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة الذي تنتظره تحديات بالجملة لضمان جاهزية رفقاء الحارس مجادل لنهائيات “الشان” الذي تحتضنه الجزائر من 8 إلى 31 جانفي من السنة المقبلة، ما يتطلب في نظر المتتبعين ضمان تعداد يجمع بين النوعية الفنية وروح المجموعة، وهو اختبار هام للمدرب جمال بلماضي وبقية لاعبيه الناشطين في البطولة الوطنية أو العائدين عليها، حيث يرتقب الكثير إمكانية منح فرصة البروز لأسماء خاضت تجارب احترافية في أوروبا وقررت العودة إلى الدوري الجزائري، على غرار اللاعب السابق لوفاق سطيف اسحاق لوصيف الذي التحق بشباب بلوزداد على بعد تجربة غير موفقة مع نادي لوميل البلجيكي، حيث سيكون أمام فرصة مهمة للبرهنة في بطولة رابطة أبطال إفريقيا وكذلك البطولة الوطنية مع أبناء العقيبة، وبالمرة التركيز على إقناع الناخب الوطني للمحليين حتى يستعيد إمكاناته أملا في مرحلة جديدة ونوعية تفتح له مستقبلا أفضل، كما يعول الكثير على لاعبين مغتربين انتدبهما شباب بلوزداد، حيث سيكونان في خدمة أبناء العقيبة والمنتخب المحلي على حد سواء، ويتعلق الأمر بإدريس سعدي الذي حمل ألوان نادي باستيا وبمقدوره أن يكون اكتشاف مهما في البطولة الوطنية والمنافسة القارية، شأنه شأن المغترب الآخر لاعب الوسط علي رغبة الذي كانت له تجارب في اوروبا، من بينها نادي ليستر الانجليزي، ليقرر اللحاق بشباب بلوزداد مطلع السنة الحالية، وهو ما يجعله أمام فرصة مهمة لإحياء مشواره الكروي على صعيد البطولة ومنتخب المحليين.

من جانب آخر، فإن المدرب بوقرة قد يفتقد إلى خدمات عدة أسماء كانت ضمن أوراقه الرابحة، وهذا بعدما قررت الاحتراف، وفي مقدمة ذلك لاعب نادي بارادو أحمد نذير بن بوعلي الذي قرر خوض تجربة كروية في أوروبا مع نادي شارل لوروا البلجيكي وفق عقد يدوم 3 مواسم، وهو مكسب مهم للاعب وخسارة للمدرب بوقرة الذي سيبحث عن البديل المناسب، وكذلك عبد الرؤوف بن غيث الذي ترك مولودية الجزائر وقرر اللحاق بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في الوقت الذي ينتظر الكثير مستجدات وجهة لاعب وفاق سطيف قندوسي الذي يوجد محل اهتمام نادي الأهلي المصري.

وبعيدا عن مخلفات الأسماء القادة من أوروبا أو التي تهاجر إليها، وهي عوامل لها دور في تحديد معالم منتخب المحليين، فإن العناصر الناشطة في البطولة الوطنية ستكون أمام فرصة مهمة لإقناع المدرب بوقرة، خاصة وأن نسخة “الشان” تقام في الجزائر وسط رهانات كبيرة للظفر باللقب لاستعادة سيناريو الأكابر في نسخة 1990، في ظل تواجد عدة أسماء بارزة، مثل الحارسين مجادل وشعال، وعناصر تتمتع بالخبرة أو الطموح في صورة لوصيف ونساخ وبلخير وجحنيط ودغموم وميريزق وشكال وغيرها من العناصر القادرة على التكيف مع الطموحات والأهداف الحقيقية لمنتخب المحليين في “الشان”.