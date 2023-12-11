حلايمية يحصد الثناء ويمنح حلا آخر لبلماضي

يتواجد ضمن القائمة الموسعة للكان

تواجد اسم ظهير مولودية الجزائر رضا حلايمية في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة، نظير المستوى الذي يقدمه منذ بداية الموسم في البطولة الوطنية.

وكان حلايمية أحد أبرز اللاعبين الذين اعتمد عليهم بلماضي خلال الفترة السابقة مع المنتخب، بعد المستويات التي قدمها مع ناديه السابق بيتروشت البلجيكي، غير أن غيابه عن المنافسة أبعده عن حسابات بلماضي، ليعود هذا الموسم بقوة رفقة العميد، ويؤكد إمكانياته التي قدمها سابقا.

ورغم تواجد قيطون الذي يبصم هو الآخر على مستوى مميز في الليغ 1، إلا أن القوة الدفاعية لحلايمية، ومعرفته بالأجواء الإفريقية، قد تجعله يخلق المفاجأة ويتواجد في القائمة النهائية للخضر خلال “الكان”، بالنظر لاختلاف طريقته في اللعب مقارنة بقيطون وعطال، اللذين يمتازان بالقوة الهجومية، عكس حلايمية الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في البطولة الوطنية هذا الموسم، بالنظر للصلابة الدفاعية والقوة البدنية التي أبان عنها خلال النصف الأول من مرحلة الذهاب.

يذكر أن حلايمية ينافس كل من ليريس وقيطون ولوصيف على منصب بديل ليوسف عطال، الذي يعتبر عنصر أساسي في تشكيلة بلماضي، على أن تتضح الأمور منتصف هذا الشهر بعد الكشف عن القائمة النهائية المشاركة في “كان” كوت ديفوار شهر جانفي المقبل.