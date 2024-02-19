” حلاّق إشبيليا” للمسرح الجهوي بعنّابة ينال جائزة لجنة التّحكيم

اختتام فعاليات الأيّام المسرحيّة العربيّة بسطيف:

اختتمت ،الأحد 18 فيفري 2024, الأيّام المسرحيّة العربيّة بسطيف في دورتها الثّانية بدار الثّقافة هواري بومدين.

دورة توزّعت أوقاتها بين عروض داخل المنافسة، وكذا ورشات تكوينيّة لصالح الطلاّب في الكتابة الدرامية و السينوغرافيا وكذا الأداء من تنشيط مختصّين في كلّ فنّ من هذه الفنون، ومعارض للفنون التّشكيلية وأخرى للإبداع في مجال الكتابة.

وللذّكر، فقد شاركت خمسة عروض ضمن المنافسة، من دولة العراق وتونس وسلطنة عمان و فرقة مسرحية من مدينة سطيف و كذا المسرح الجهوي عنّابة من الجزائر.

وسبق حفل توزيع الجوائز، عرض فيديو للشّهيد لحسن بلكيرد تخليدا للكثير من محطّات حياته، وكذا عرض مسرحي “عودة الحجّاج”، وتكريم كلّ المساهمين في إنجاح هذه الدّورة.

فيما غيّرت جائزة أحسن عرض متكامل وعوّضت بجائزة لجنة التّحكيم وأحسن أداء نسائي صاعد وأحسن أداء رجالي صاعد، وهذا لتقارب المستوى بين كلّ العروض.

وكانت لجنة التّحكيم مكوّنة من الفنّان أحمد رزّاق رئيسا، والأعضاء كلّ من الكاتبة والنّاقدة صفاء البيلي من مصر، والممثّلة سميرة صحراوي من الجزائر،ـ والمخرج والسينوغرافي التّونسي حافظ خليفة، والدّكتور العراقي عامر محمّد والّتي منحت النّتائج على النّحو التّالي:

أحسن أداء نسائي صاعد عاد إلى هاجر قرميط من مسرحية “حلاّق إشبيليا” للمسرح الجهوي عزالدين مجّوبي بعنّابة، أمّا أحسن جائزة أداء رجالي واعد فكانت مناصفة بين نزار سحنون من مسرحية “حلّاق إشبيليا” من مسرح عنّابة كذلك، و الفنّان زياد الخضرمي من مسرحية ” الغريب والتنقيب” من سلطنة عمان.

جائزة أحسن أداء رجالي، فكانت كذلك مناصفة بين الفنّان يحي الدّايمي من مسرحية ” حاجة أخرى” من تونس، و الفنّان جاسم محمّد من مسرحية ” عزرائيل” من العراق.

أمّا أحسن أداء نسائي فكان من نصيب بشرى إسماعيل من عرض ” عزرائيل” من العراق، وجائزة أحسن سينوغرافيا فكانت لعرض ” حاجة أخرى” من تونس الشّقيقة.

أمّا جائزة لجنة التّحكيم فتحصّل عليها عرض ” حلاّق إشبيليا” من المسرح الجهوي لمدينة عنّابة. فيما نال عرض ” عزرائيل” من بلاد الرّافدين -العراق- جائزة أحسن نصّ مسرحي، أمّا عرض ” حاجة أخرى” فنال أحسن إخراج للمخرج محمد كواص.