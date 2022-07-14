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حلا شيحة تثير الجدل في أول ظهور لها بعد غياب.. هل خلعت الحجاب مجدداً؟

جواهر الشروق
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حلا شيحة تثير الجدل في أول ظهور لها بعد غياب.. هل خلعت الحجاب مجدداً؟
ح.م

أثارت الفنانة المصرية، حلا شيحة، الجدل عبر شبكات التواصل بشأن خلعها الحجاب مجددا، في أول ظهور لها بعد غياب عن الأضواء.

ونشرت الفنانة صورة لوالدها الفنان التشكيلي، أحمد شيحة وأبنائها عبر حسابها على إنستغرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ظهرت في الصورة بدون حجاب لتقوم لاحقاً بحذفها.

وعلّقت قائلة: “عيد مبارك وإجازة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب، وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب”.

هل عادت حلا شيحة لارتداء الحجاب بعد زواجها من معز مسعود؟

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بعد نفي والدها عودتها لارتدائه.

ونشرت الفنانة أحدث صورة لها بالحجاب الكامل، وعلقت بالقول: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله”.

كما نشرت عبر الستوري صورة أخرى وكتبت: “فرحانة من قلبي”.

ويأتي منشور حلا بعد ساعات من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحه الذي نفى فيها ارتداءها للحجاب.

وقال الوالد، في مداخلة هاتفية على إحدى محطات الراديو المصرية: “حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلعه كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص”.

وكان بعض رواد مواقع التواصل، مؤخرا، قد اتهموا الفنانة بالازدواجية في الفكر، بعد أن قامت الحسابات المزورة التي تحمل اسمها بنشر صور لها من جلسات تصوير سابقة.

وربط هؤلاء بينها وبين تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أعلنت فيها أنها تتبرأ من آخر أفلامها “مش أنا”، ومن بعض المشاهد التي جمعتها ببطله الفنان، تامر حسني.

وأثار إعلان حلا شيحة تبرءها من فيلم “مش أنا” بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، هجوما واسعا عليها من جانب العديد من الفنانين، وأعلنت نقابة الممثلين المصريين شطب اسمها من عضويتها.

حلا شيحة بشعر منسدل وابتسامة عريضة بعد خلع الحجاب

بشعر منسدل وملامح هادئة وابتسامة عريضة، أطلت الفنانة حلا شيحة في أحدث صورها عام 2018، لتثير موجة من الجدل مجددا بعد خلع الحجاب.

الصورة الجديدة لحلا شيحة أثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا مساندتهم لها كفنانة وعدم التدخل في خصوصياتها مع احترام قرارها، في حين استاء الكثيرون وانتقدوا مظهرها.

يذكر أن حلا شيحة اعتزلت الفن وارتدت النقاب منذ 12 سنة ثم عادت مؤخرا للظهور بدون حجاب، لتصرح لوسائل الإعلام أن قرار عودتها للتمثيل كان صعبا، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة، وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

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التعليقات
17
  • بوقفة الشاوي

    لماذا يعصي البشر خالقهم وقد شرفهم واكرمهم ورفع قيمتهم وطهرهم بدين عظيم هو الاسلام . لماذا يطيع البشر ويتبع قوانين وضعهم بشر ضعاف هالكون ميتون يخرفون يهرطقون .

    2
  • متعجب

    الزوجة: يا راجل نوض جبتلك خبر جديد الزوج: إلا خير الزوجة: حلا شيحة لبست الحجاب الزوج: و علاه هي قلعاتو. الزوجة: إيه قلعتو كي كنت راقد و ما حبيتش نصحيك.

    0
  • Auressien

    كل واحد خلق مستقل بعقله ليكون له فكره الخاص

    1
  • الشيخ عقبة

    أمنين حلا شيحة هاذي ؟

    2
  • .

    لا بدر ولا هم يحزنون (وانا قلي ابيض ونحس بخواتاتي المغبونات ونغنيلهم طلع البدر الصلاة والسلام على رسول الله) احلوة بزاف تعبيراتك ( صواريخك ) ذو الرؤوس االنووية ، أنا اعجبني خبر إزالة القماش لا أكثر ولم احاول الأطلاع حتى على الموضوع كذلك لا أسمع بشيحة هذه ومن اي جنس ، أريد الإثبات أن المنافقين يتاجرون بالدين لا أكثر ( يقومون يالتمثيل على الله والبشر على حد سواء ، المهم ، مصلحتهم ، سأزوركم يوما

    -1
  • مليسا

    اللهم ثبتنا على الايمان كاين الي تصيبها تعمل غير المليحة وتستغفر وتحوقل وتبسمل وتحمد الله في كل دقيقة وثانية و اذا غلطت ولا كذبت غير كذبة صغيرة تخاف لا ربي ما يسمحلهاش وكاين الي تعمل العمايل وتقول ان ربي غفور رحيم وانا نبغي ربي ونموت عليه ليه انا شا درت حتى نتعذب عندي شعر ناعم واملس وملون علاه ما نطلقوش للهوى والريح وعندي لاطاي شابة علاه نلبس حجاب ونغم روحي يا ختي الحمان باغيا نترتق وزيد بزيادة ربي ماشي يشوف للمظهر يشوف للقلوب وانا قلي ابيض ونحس بخواتاتي المغبونات ونغنيلهم طلع البدر الصلاة والسلام على رسول الله

    -4
  • Sp

    اللهم ثبتنا على الايمان الى يوم الدين وارزقنا حسن الخاتمة..اللهم اهدي امتك للصلاح واصرف عنها الفتن..هذا بالتأكيد فعل يغضب الله ولكن نواصل الدعاء لها بالهداية والصلاح ولجميع المسلمين.

    6
  • نيفرطيطي

    رددت في الساعات الماضية أخبار تتحدث عن خطوبة الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني.

    وبعد الأخذ والردّ كثيراً، خرجت عبيد عن صمتها معربةً عن دهشتها من هكذا شائعات، حيث نفت الأمر جملةً وتفصيلاً قائلةً :"ده كلام فاضي".انا لو قلت يا جواز حاتجوز سيد الرجالة والعرسان عند بابي عاملين طوابير طوابير و كلهم شبه اللمبي وشعبولا بقى اصوم اصوم وافطر على بصلة !

    0
  • فيفي عبده

    خبر عاجل كتبت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "عيد سعيد عليكم حبايبي وأصحابى وينعاد عليكم بالخير والصحى والسلام يارب?الحمد والشكر لله أنا كويسة وبخير وباعيد في بيتي مع جوزى وأهلى وشكرا لكل اللى اطمنوا عليا وشكرا لحبكم الصادق ودعواتكم المخلصة ويارب يسعد أيامكم ...كل سنه وأنتم طيبين".

    -1
  • القندوز من مروانة .

    ماشاء الله ربي إيبارك ويزيد ، نفضت غبار التخلف على رأسها ـ ربي يسترك مع حسد وعين الماخلفات والمتخلفين فكريا من المرضى نفسيا .

    -19
  • MANSOUR

    Tout ces grands chamboulements vous les trouvez dans Le Coran et La Sounna ESSAHIHA
    Le prophète 3alayhi esalat wa essalam a dit quand les fins des temps s'approchent tout change et c'est le contraire de la chose qui sera valable par exemple le menteur sera le véridique et ce dernier sera le menteur
    une personne le matin est croyante le soir est mécreante est ainsi de suite
    Que Dieu consolide notre foi.....AMINE

    3
  • MANSOUR

    Il y a une védio sur you tube présentée par :AYA ARABI , elle explique très bien ce qu'est arrivé à cette pauvre dame
    vous tapez : AYA ARABI et puis vous chechez la védio
    De toute façon personne n'est sûre de lui si il va finir sur le droit chemin ou sur une impasse
    Nous demandons Allah pour elle de retrouver le droit chemin et le HIJAB et de s'éloigner du chemin de Satn et ses soldat
    Et n'oubliez pas que ce maudit de Satan a juré d'égarer tout le monde sauf LES CROYANT véridiques
    Mais le problème c'est qu'on sait pas si on va rester véridique jusqu'à la fin de nos jours..c'est

    3
  • جزائري 2

    أأكد لكم أن الترج غير نافع للمرأة ولوكانت من زمر القيان
    فالتزين لا يكون الا للبعل او الزوج وحلا امراة متزوجة فكيف
    تظهر زينتها لمن هب ودب
    ان السترة هي الافضل للمراة المتزوجة , وكان يجب احترام زوجها
    الذي صدمه الخبر وهي قررت التوبة فكيف تعود لعالم الاغراء بعد التوبة

    8
  • عشتار

    ألف مبروك على هذا اللوك الرائع ، و هذا الجمال البهي و الطلة الأنثوية الرقيقة..هكذا تخلصت من تلك الهيئة الشبحية و أصبح لك وجه و هيئة و هوية و ليس شبح أسود بلا ملامح..

    -22
  • Sweden

    Elle as comprie que la religion est dans le cœur et pas dans les vêtements ........

    -38
  • الجينرال بيجو المصري

    مبروك ياحلا كده اجمل بكتيير ولاعزاء لشيوخ الظلام

    -44
  • Souha

    المسكينة !!!!!باعت الغالي بالرخيص, يا حلا أفرحتي جمهورك وأغضبتي خالقك !!! ياليتك لم تلبسي الحجاب من الأول أفضل من الإرتداد ,
    ***((الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)))الأعراف.

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