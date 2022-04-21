-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

حلا شيحة تعبر عن تأثرها بالأجواء الروحية في الحرم المكي

جواهر الشروق
  • 635
  • 0
حلا شيحة تعبر عن تأثرها بالأجواء الروحية في الحرم المكي

نشرت الفنانة المصرية المعتزلة، حلا شيحة، على حسابها على أنستغرام صورا وفيديوهات من الحرم المكي، حيث تؤدي مناسك العمرة.

وبدت حلا من خلال منشوراتها منتشية بلك الأجواء الروحية التي غمرتها وهي في أطهر مكان على وجه الأرض، حيث كتبت تعليقا على الصور التي نشرتها:

“الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء إلي الأرض اختارها الله أشرف بقاع الأرض واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة”.

وأضافت” مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي ويبكي حُباً وشوقاً، (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (37)دعوة سيدنا إبراهيم وصبر أمنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع ويتركها زوجها فتصبر وتحتسب الأجر عند الله فيأتيها وابنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني أرض الحجاز إلي يومنا هذا، معاني عظيمة ومهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها ولا تيأس أبدا”.

وتابعت الفنانة المعتزلة تقول: “هناك شفت مشاهد رهيبة وأفئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا، تطلب منه وتبكي وتتمني مفيش أجمل من كدة، الله علي جمالك وحلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك وعفوك، اللهم تقبل منا رمضان إنك عفو تحب العفو فأعفوا عنا” مشيرة إلى أن الصور التي التقطتها كلها جديدة.

وكانت حلا شيحة قد قالت إن شهر رمضان تتنزل فيه الرحمات لذلك أعلنت أنها سامحت كل من ظلمها أو أساء إليها، لافتة إلى أهمية التسامح والتغافل والدعاء في شهر القرآن، حيث كتبت في تدوينة على انستجرام: قالت فيها:

“أُشهدك يا ربى في أول ليلة في رمضان أنى أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في شهرك الكريم، وأُشهدك أمام كل أحبابي في مصر والوطن العربي، أنى سامحت من ظلمني ومن أساء لي بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحونى ويدعو لي بالخير”.

مقالات ذات صلة
بلاغ ضد رئيسة وزراء اسكتلندا بسبب عدم ارتداء الكمامة

بلاغ ضد رئيسة وزراء اسكتلندا بسبب عدم ارتداء الكمامة

استشهاد طالبة فلسطينية أصابها جنود الاحتلال برصاصة في بطنها

استشهاد طالبة فلسطينية أصابها جنود الاحتلال برصاصة في بطنها

أب مصري يحاول أن يلقي ابنته من الشرفة

أب مصري يحاول أن يلقي ابنته من الشرفة

القضاء المصري يعاقب فتاة “التيك توك” بـ 3 سنوات سجنا

القضاء المصري يعاقب فتاة “التيك توك” بـ 3 سنوات سجنا

المغرب يسعى للتضييق على تعدد الزوجات سرا

المغرب يسعى للتضييق على تعدد الزوجات سرا

قطر: رفع سلفة تشجيع الزواج إلى 82 ألف دولار

قطر: رفع سلفة تشجيع الزواج إلى 82 ألف دولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد