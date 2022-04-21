حلا شيحة تعبر عن تأثرها بالأجواء الروحية في الحرم المكي

نشرت الفنانة المصرية المعتزلة، حلا شيحة، على حسابها على أنستغرام صورا وفيديوهات من الحرم المكي، حيث تؤدي مناسك العمرة.

وبدت حلا من خلال منشوراتها منتشية بلك الأجواء الروحية التي غمرتها وهي في أطهر مكان على وجه الأرض، حيث كتبت تعليقا على الصور التي نشرتها:

“الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء إلي الأرض اختارها الله أشرف بقاع الأرض واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة”.

وأضافت” مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي ويبكي حُباً وشوقاً، (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (37)دعوة سيدنا إبراهيم وصبر أمنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع ويتركها زوجها فتصبر وتحتسب الأجر عند الله فيأتيها وابنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني أرض الحجاز إلي يومنا هذا، معاني عظيمة ومهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها ولا تيأس أبدا”.

وتابعت الفنانة المعتزلة تقول: “هناك شفت مشاهد رهيبة وأفئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا، تطلب منه وتبكي وتتمني مفيش أجمل من كدة، الله علي جمالك وحلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك وعفوك، اللهم تقبل منا رمضان إنك عفو تحب العفو فأعفوا عنا” مشيرة إلى أن الصور التي التقطتها كلها جديدة.

وكانت حلا شيحة قد قالت إن شهر رمضان تتنزل فيه الرحمات لذلك أعلنت أنها سامحت كل من ظلمها أو أساء إليها، لافتة إلى أهمية التسامح والتغافل والدعاء في شهر القرآن، حيث كتبت في تدوينة على انستجرام: قالت فيها:

“أُشهدك يا ربى في أول ليلة في رمضان أنى أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في شهرك الكريم، وأُشهدك أمام كل أحبابي في مصر والوطن العربي، أنى سامحت من ظلمني ومن أساء لي بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحونى ويدعو لي بالخير”.