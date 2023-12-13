حلا شيحة تعتذر من الفنانين المصريين عن تصريح سابق لها.. هل تنوي العودة للتمثيل؟

تقدمت الفنانة المصرية حلا شيحة بالاعتذار من جميع الفنانين المصريين بسبب تصريحات سابقة لها اعتبرت مسيئة للفن.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد ارتبط اسم الفنانة بكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، ما بين ابتعاد عن الساحة وعودة إليها وتصريحات ضد الفن وتراجع عن تلك التصريحات، آخرها اعتذارها عن تحريم الفن.

ونشرت حلا شيحة عبر ستوري حسابها على إنستغرام، تراجعا عن أقوالها بأن الفن حرام بعد اعتزالها، واعتذارا مباشرا من جميع الفنانين وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي.

وأوضحت شيحة في معرض اعتذارها، أن “الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي”.

والتقت شيحة بزكي في مقر النقابة، وأعربت عن “امتنانها” لدعمه لها في أزمتها، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء.

وبحسب موقع “القاهرة 24” المحلي، فإن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا، جاء فيه: “التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر”.

وبشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحات لنفس الموقع، إنه “سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة”.

وكانت أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية. وبعد ذلك، هاجمت شيحة الفنانين في بلادها، ووصفت الفن بأنه “باطل”.

وشهد آخر أعمالها، فيلم “مش أنا” مع المغني المصري، تامر حسني، أزمة كبيرة بعد امتناع شيحة عن عمل دوبلاج لمشاهدها، بالإضافة إلى رفضها تصوير الملصق الدعائي للفيلم.

ووفقا لبعض التقارير، فقد تعرض حسني وقتها لخسائر كبيرة، باعتباره منتج الفيلم، لافتة إلى أنه لجأ إلى بعض الحلول مع المخرجة، سارة وفيق، لتعويض ما أمكن تعويضه.

وسبق وتبرأت حلا شيحة من كليب بحبك من فيلم مش انا الذي جمعها مع الفنان تامر حسني، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن إللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب.

وكان الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والد حلا، قد هاجم تصريحات ابنته التي وصفت الفن بـ”الحرام”، معبرا عن غضبه الشديد تجاه ابنته، ومؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج.

وخلال السنوات الماضية تعرضت الفنانة لهجوم قاس من متابعيها إذ طالبها البعض باللجوء إلى طبيب نفسي لعدم التذبذب والتراجع المتكرر في مواقفها وحجابها.