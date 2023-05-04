حلا شيحة تعود للتمثيل بعد نزع الحجاب مجددا.. وهذه حقيقة طلاقها!

أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة عن نيتها العودة للتمثيل بعد فترة قصيرة من نزعها الحجاب مجددا، كما كشف والدها حقيقة طلاقها.

وكانت حلا شيحة قد اعتزلت التمثيل منذ سنتين عقب تقديمها فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني حيث أثارت ضجة كبيرة وقتها بعد أن طالبت بحذف مشاهد لها في الفيلم.

ونشرت حلا عبر حسابها اعلى إنستغرام صورة لها من كواليس فيلم “الليمبي” الذي قدّمته منذ أكثر من 20 عاماً، وتحديداً في عام 2002، وجسدت فيه شخصية “نوسة” حبيبة “الليمبي”.

وعلّقت على الصورة بسؤال لجمهورها تستشيرهم به حول تقديم الشخصية في عمل جديد، ما اعتبره الجمهور إعلاناً لعودتها الى التمثيل، حيث كتبت: “إيه رأيكوا أعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

وانهالت التعليقات من جمهور الفنانة المثيرة للجدل، والتي استنكر بعضها رغبتها في العودة إلى التمثيل بعد اعتزالها منذ فترة وتأكيدها أن الفن حرام.

وردّت حلا على أحد تعليقات الجمهور الذي انتقدها بسبب تصريحها السابق بأن الفن حرام، قائلةً: “أنا عمري ما قلت إن الفن حرام”.

يُذكر أن فيلم “مش أنا” شارك في بطولته بجوار تامر حسني وحلا شيحة كلٌ من: سوسن بدر وماجد الكدواني وإياد نصار وشيرين، وهو قصة تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

من جانب آخر تحدث والد الفنانة عن شائعة طلاقها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، بعد انتشار أخبار خلال الفترة الماضية عن وقوع الطلاق بينهما، وذلك بعد حذف حلا الصور التي جمعتها بزوجها من حسابها على “إنستغرام”، إلى جانب ظهورها بدون حجاب.

وقال أحمد شيحة في تصريحات صحافية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

وأضاف: “أقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار، وعلاقته بحلا طيبة جداً، ولا مشاكل بينهما، ويعيشان حالياً في كندا وستأتي حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها”.

وكشف أحمد شيحة عن رأي معز مسعود في عودة حلا شيحة الى التمثيل قائلاً: “معز ليس لديه أي مانع في ذلك، وحلا ممثلة لا تعوّض، ولم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح يوماً باعتزالها وربّنا يوفقها”.

وفي سياق متصل، علّق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على إمكانية عودة الفنانة للتمثيل، حين كشفت عن رغبتها بعد اعتزالها عام 2021، قائلاً: “حلا شيحة ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معي حتى الآن بشأن عودتها الى التمثيل، وسنتخذ قراراً حال تواصلها معي وليس الآن”.