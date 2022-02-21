حلفاية يقصف جحنيط مجددا والمدير الرياضي يتوعد..

قصف المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، قائد الفريق أكرم جحنيط مجددا، فيما توعد المدير الرياضي هشام بوعود ممن وصفهم بمثيري المشاكل بكشفهم أمام الأنصار..

وقال حلفاية في ندوة صحفية: “جحنيط أخذ ما يقارب 7 ملايير في مدة 17 شهرا، ويقول “روحو جيبو الدراهم”.

وأضاف المدير لعام للوفاق: “هذا ليس أكرم جحنيط الذي نعرفه في 2014 ، مردوده متواضع وتصرفاته غير مقبولة، حيث يرمي شارة القيادة، ويخرج نحو دكة الاحتياط ويريد تمزيق القميص، ثم يقول ظلموني”.

ومن جهته توعد المدير الرياضي هشام بوعود، بعض اللاعبين الذين وصفهم بمثيري المشاكل في الفريق، بكشف كل ما يقومون به مستقبلا، حتى يكون الأنصار على علم بكل صغيرة وكبيرة.

وأضاف بوعود: “الإدارة قررت توجيه آخر إنذار لهؤلاء اللاعبين، وفي المرة المقبلة سنكشف أسماءهم، ولن نخفي أي شيء عن الأنصار مستقبلا “.