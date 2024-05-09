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حلقة الحزيمي “الأكثر مشاهدة” في تاريخ البودكاست عبر العالم

الشروق أونلاين
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حلقة الحزيمي “الأكثر مشاهدة” في تاريخ البودكاست عبر العالم
ح.م
ياسر الحزيمي

قالت منصة “ثمانية” يوم الثلاثاء، إن حلقة ياسر الحزيمي، الأكاديمي السعودي المتخصّص في تطوير المهارات، من بودكاست “فنجان” الذي تنتجه، أصبحت أعلى حلقات البودكاست مشاهدة في تاريخ هذا النوع من المحتوى على مستوى العالم.

وجاء في تغريدة لـ”ثمانية” على “إكس”:”رغم طول مدّتها، إلا أنّها وصلت اليوم إلى 100 مليون مشاهدة. لتكون بذلك أعلى الحلقات العربية والأجنبيّة، مشاهدةً في تاريخ البودكاست”.

ونُشرت حلقة ياسر الحزيمي على يوتيوب، في نوفمبر 2022. وكانت تدور حول العلاقات الاجتماعية، وشكلها في الحياة المعاصرة. وقد حملت عنوان “رحّب بالعداوة ولا تكسب الجميع”.

ويحمل الحزيمي شهادة بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، ودبلوما عاليا في الإرشاد الأسري منجامعة الملك فيصل. وهو يعمل حاليا مشرفا على وكالة تطوير المهارات بجامعة المجمعة السعودية.

وقبل ذلك، كان معلّما للغة العربية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ثم قائدا للنشاط الطلابي، ثم مديرا لمدرسة، ثم مشرفا تربويا ومديرا لمركز للتدريب وتطوير المهارات في نفس الجامعة المذكورة.

أما “ثمانية”، فهي شركة ناشئة سعودية لصناعة المحتوى، أطلقها مهندس البرمجيات الشاب (36 سنة) عبد الرحمان أبو مالح عام 2016. قبل أن تستحوذ المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على 51 بالمئة من أسهمها في 2021.

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