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رياضة

حلم زملاء عوّار في خوض النّهائي الأوروبي يتبخّر

علي بهلولي
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حلم زملاء عوّار في خوض النّهائي الأوروبي يتبخّر
ح.م
مُجسّم كأس الدوري الأوروبي.

فشل فريق روما الإيطالي سهرة الخميس في بلوغ نهائي منافسة الدوري الأوروبي، رغم أنه كاد يقلب الطاولة على منافسه بايرن ليفركوزن الألماني.

وتعادل فريق روما بِنتيجة (2-2) مع مُضيّفه نادي بايرن ليفركوزن، لِحساب إيّاب نصف النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد خسر بِميدانه ذهابا (0-2)، وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

وتابع اللاعب الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان حسام عوّار المواجهتَين، من دكّة بدلاء فريقه روما.

وفي لقاء العودة، انتفض فريق روما وسجّل هدفَين من ركلتَي جزاء في الدقيقتَين الـ 43 والـ 66، بِواسطة متوسّط الميدان الأرجنتيني لياندرو باريديس. وراح رجال المدرّب دانييل دي روسي يحلمون بِليّ ذراع المحلّيين، قبل أن يتسبّب زميلهم المدافع جانلوكا مانشيني في تسجيل هدف ضدّ مرماه في الدقيقة الـ 82، كان مُرادفا للإقصاء. ثم أضاف بايرن ليفركوزن هدف التعادل في الوقت بدل الضّائع (90+7).

وحطّم نادي بايرن ليفركوزن رقما قياسيا مُرادفا لـ 49 مباراة مُتتالية (ألمانية وأوروبية) بلا هزيمة.

وتحتضن مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا نهائي الدوري الأوروبي مساء الـ 22 من ماي الحالي، بين فريق بايرن ليفركوزن الألماني ونادي أطلنطا الإيطالي.

وكان نادي أطلنطا قد اجتاز عقبة فريق مرسيليا الفرنسي، بِالتعادل بعيدا عن الدّيار ذهابا (1-1)، والفوز داخل القواعد (3-0).

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