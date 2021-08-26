حلم “غويري” في تمثيل ألوان فرنسا قد يتحوّل إلى كابوس!

لم تتحقّق أمنية اللاعب الجزائري المغترب أمين غويري بعد ظهيرة الخميس، في تمثيل ألوان منتخب فرنسا للأكابر.

جاء ذلك بعد أن كشف الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان، عن قائمة لِفريق “الديكة” ضمّت 23 لاعبا، خلا منها اسم أمين غويري مهاجم الفريق المحلي نيس.

ويستعدّ منتخب فرنسا لِخوض ثلاث مقابلات بِرسم تصفيات كأس العالم 2022، أمام البوسنة والهرسك وأوكرانيا وفنلندا، ما بين الفاتح من سبتمبر المقبل والسابع من الشهر ذاته.

ومنذ أكثر من سنة، يصيح أمين غويري (21 سنة) فوق كلّ أسطح مباني فرنسا، مُعلنا عن أمنيته في ارتداء زيّ “الزرق”، بدلا من “محاربي الصحراء”. بعد أن مثّل ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا.

وخلت لائحة ديشان أيضا من اسمَي اللاعبَين الجزائريَين المُغتربَين: نبيل فقير وحسام عوار، وذلك لِوفرة البدائل ونوعيتها الجيّدة. عِلما أنه سبق لهما تمثيل ألوان منتخب فرنسا.