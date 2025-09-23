-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

محمد فاسي
  • 201
  • 0
ح.م
العلم الجزائري والعلم الدنماركي

التقى وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري سفيرة الدنمارك لدى الجزائر، كاترين فروم هويير، بحضور المدير العام لشركة “نوفو نورديسك الجزائر”، حمزة بن حركات، لبحث آفاق التعاون في القطاع الصيدلاني.

وبحسب ما أعلنت السفارة الدنماركية، فقد تناول اللقاء واقع صناعة الأدوية في الجزائر ومشاركة شركة “نوفو نورديسك“، الرائدة في مجال علاج داء السكري، في السوق المحلي.

وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على المرضى، خاصة من خلال توفير حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري في الجزائر.

وتعد “نوفو نورديسك” شركة أدوية دنماركية رائدة متعددة الجنسيات متخصصة في تطوير وتصنيع علاجات السكري، إضافة إلى أدوية خاصة بإدارة الإرقاء، والعلاج بهرمونات النمو والبدائل الهرمونية.

تأسست عام 1989 إثر اندماج شركتين تعود جذورهما إلى عشرينيات القرن الماضي، وتوظف اليوم أكثر من 40 ألف شخص، مع تسويق منتجاتها في نحو 180 دولة.

كما تعد الشركة من أبرز الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للصناعات الصيدلانية، وتحمل مكانة عالمية مرموقة بفضل ريادتها في الابتكار والاستدامة.

وتؤكد نوفو نورديسك التزامها بمكافحة الأمراض المزمنة الخطيرة مثل السكري من النوع الثاني والسمنة، عبر تسريع جهود الوقاية وتوفير رعاية ميسّرة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية. وترى الشركة أن نجاحها يقاس بالحلول التي تقدمها وبأثرها المباشر على صحة الأفراد والمجتمعات.

وفي إطار توجهها نحو الاستدامة، تعد نوفو نورديسك أول شركة أدوية تعتمد الطاقة المتجددة بنسبة 100% في منشآتها الإنتاجية حول العالم، وتسعى من خلال استراتيجيتها “Circular for Zero” إلى تحقيق انعدام التأثير السلبي على البيئة. وتشمل هذه الجهود خفض انبعاثات الكربون عبر عملياتها وسلسلة التوريد، والتقليل من النفايات الناتجة عن منتجاتها في نهاية دورة حياتها.

