حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

التقى وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري سفيرة الدنمارك لدى الجزائر، كاترين فروم هويير، بحضور المدير العام لشركة “نوفو نورديسك الجزائر”، حمزة بن حركات، لبحث آفاق التعاون في القطاع الصيدلاني.

وبحسب ما أعلنت السفارة الدنماركية، فقد تناول اللقاء واقع صناعة الأدوية في الجزائر ومشاركة شركة “نوفو نورديسك“، الرائدة في مجال علاج داء السكري، في السوق المحلي.

وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على المرضى، خاصة من خلال توفير حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري في الجزائر.