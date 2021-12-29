حلوى بالشكولاطة – غراتان السلق والبطاطا – شوفلور بالدجاج

حلوى بالشكولاطة

المقادير:

بيضتان

150 غ سكر

100غ زبدة

200غ شكولاطة سوداء

50غ فرينة

100غ جوز قطع كبيرة

للطلاء:

200غ شكولاطة سوداء

50غ كريمة طازجة

للتزيين:

أنصاف جوز

التحضير:

في حمام مائي أذيبي الشكولاطة السوداء، أضيفي إليها الزبدة واتركيها تذوب، أخفقي يدويا البيض مع السكر حتى يبيض ثم أضيفي إليه الزبدة والشكولاطة والفرينة وأخفقي جيدا حتى تتجانس كل المواد، أضيفي قطع الجوز وأفرغي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو مغلفة بورقة الطهي، أدخليها في فرن ساخن 180°، بعد ربع ساعة أدخلي سياخ أو سكين في الحلوى إذا كان جافا انزعي الحلوى واتركيها تبرد.

تحضير الطلاء:

غلي الكريمة الطازجة على النار ثم أضيفي إليها قطع الشكولاطة وأخلطي جيدا.

اطلي سطح الحلوى ثم اقطعيها إلى مثلثات وزينيها بأنصاف الجوز.

ملاحظة: يمكن طلاء هذه الحلوى بالشكولاطة البيضاء.

– شوفلور بالدجاج

المقادير:

قطع دجاج من الفخذ،

حبة ثوم كبيرة مرحية،

ملعقة أكل معجون الطماطم،

نصف ملعقة أكل كمون، فلفل أسود، فلفل عكري

رأس من زهرة “الشوفلور”على شكل أزهار صغيرة مبيض في الماء والملح،

زيت، نصف كوب حمص منقوع ليلة من قبل.

لعجينة “الشوفلور”:

أربعة ملاعق بقدونس مفروم،

بيضتان،

4 ملاعق فرينة،

4 ملاعق مرق الدجاج

التحضير:

في طنجرة قلي الدجاج جيدا، أضيفي الملح و معجون الطماطم والفلفل الأسود والكمون والفلفل العكري، مرقي بالماء الساخن وأضيفي الحمص واتركيه ينضج.

أخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود أضيفي المرق وأخفقي جيدا، أضيفي البقدونس والفرينة واخلطي جيدا حتى تحصلي على عجينة خفيفة.

ضعي أزهار “الشوفلور” في خليط العجين واقليه في زيت غزير حتى يتحمر من كل الجهات.

قدمي أزهار “الشوفلور” المقلية مع المرق وقطع الدجاج كما هو مبين في الصورة.

غراتان السلق والبطاطا

المقادير:

2 حبات بطاطا مسلوقة في الماء والملح

ربطة سلق مبيضة في الماء والملح،

حبة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة،

200غ لحم عجل مرحي،

4 بيضات،

فلفل أسود، جوزة الطيب (اختياري)،

200غ جبن طري،

100غ جبن غرويار.

التحضير:

ارحي البطاطا على شكل “purée” أضيفي إليها بيضة كاملة والجبن الطري المقطع قطع صغيرة، ضعيها في أسفل طبق الفرن، قلي البصل في الزيت مع الملح حتى يتكرمل، أضيفي إليه اللحم المرحي واتركيه حتى يتغير لونه إلى البني، تبليه بالفلفل الأسود وضعيه جانبا، في نفس المقلاة وفي نفس الزيت التي قليتي فيها اللحم والبصل قلي السلق المبيض حتى يتبخر منه السائل، ثم أضيفي إليه 3 بيضات مع الفلفل الأسود.

ضعي اللحم على البطاطا ثم طبقة من السلق ورشي السطح بالجبن المبشور وأدخليه الفرن حتى يجف البيض ويتحمر السطح.

ملاحظة: يمكن استعمال لحم الدجاج أو صدر الدجاج في هذه الوصفة.