حلوى جزائرية بين الحلويات الـ5 الأشهى في العالم

أصبحت حلوى مقروط اللوز التي تزّين أطباق العائلات الجزائرية في مختلف المناسبات، بين حلويات العالم الـ5 الأكثر تقييما على موقع “TasteAtlas” المتخصّص.

فحسب التصنيف الحديث الذي أصدره الموقع في أوت الجاري، تحتلّ الحلوى الجزائرية الشهيرة باكتسائها طبقة كثيفة من السكر المسحوق، المرتبة الرابعة في قائمة الحلويات الأكثر تقييما بين المتابعين.

ومقروط اللوز بموجب هذا الترتيب، هو الحلوى الأشهى عربيا وإفريقيا، والثانية متوسطيا بين حلوى روكساكيا اليونانية المصنّفة في المركز الثاني.

وعرّف موقع “TasteAtlas” مقروط اللوز بأنه “حلوى تذوب في الفم بمجرد تناولها، يدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال”.

الطبخ الجزائري الأفضل عربيا في 2022.. بفضل 3 أطباق

وفي 4 جوان 2022، صنّف الطبخ الجزائري على أنه الأفضل عربيا في 2022، والثاني على مستوى مطابخ القارة الإفريقية، حسب تقرير حديث.

فقد أصدر موقع “TasteAtlas” المتخصّص، تصنيفه الأخير لأفضل 50 مطبخا في العالم. وجاء المطبخ الجزائري في المرتبة الـ26، متفوّقا على جميع المطابخ العربية.

وحصلت الأطباق الجزائرية على 4.26 نقطة من 5 نقاط. بفضل 3 أطباق شملها التقييم، هي الرشتة، شربة الفريك، والشخشوخة.

وعلى المستوى العالمي، لا يوجد ما هو ألذّ حسب هذا التصنيف، من أطباق البحر المتوسط، حيث حلّت في صدارة القائمة أطباق إيطاليا، ثم اليونان، فإسبانيا.

أمّا عربيا، فإنّ متبّل لبنان وصفيحتها وزعترها، ثم تكتوكة المغرب، وحلاوة الجبن السورية، واللبلابي التونسي، هي الأفضل مذاقا، بعد أطباق الجزائر بطبيعة الحال.