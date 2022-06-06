حلويات تتسبب في حالات تسمم حادة بسكيكدة

إحصاء 30 مصابا على مستوى المستشفى

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور بمدينة القل في ولاية سكيكدة، منذ فجر الأحد، 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و57 سنة، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بتسمم حاد المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتقيؤ المصحوب بالإسهال والغثيان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر استشفائية لـ”الشروق”، فإن الحالات التي استقبلتها مصلحة الاستعجالات، كانت متفرقة وفي أوقات مختلفة، حيث تم نقل أربع مصابات من بلدية الشرايع فجر الأحد، إلى قسم الاستعجالات بعد معاناتهن من التقيؤ والإسهال المتواصل، حيث تم منحهن العلاج اللازم قبل مغادرتهن المستشفى، فيما ارتفع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في مساء نفس اليوم، ليصل إلى 14 مصابا يعانون كلهم من نفس الأعراض، من بينهم أطفال، حيث تم وضع 4 منهم تحت الرقابة الطبية نظرا لخطورة حالتهم الصحية، فيما تم السماح للآخرين بالمغادرة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضافت مصادرنا بأنه وخلال استجواب المصابين من طرف الأطباء أكدوا جميعهم تناولهم لحلويات ومرطبات في نفس اليوم، بأحد المحلات المتواجدة بمدينة القل.

وبالموازاة مع ذلك فقد باشرت المصالح المعنية ممثلة في مصالح مديرية التجارة ومصالح النظافة بمعية مصالح مديرية الصحة والأمن تحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع هذا التسمم الجماعي، وقامت بمعاينة محل بيع المرطبات المعني والمواد المستعملة في صناعة الحلويات، حيث تقرر غلق المحل تحفظيا إلى غاية انتهاء التحقيق في هذه الحادثة التي جاءت مع بداية موسم الاصطياف.

وعلى صعيد آخر فقد ذكرت مصادرنا بأنه تم أيضا مع ليلة الأحد وصباح الإثنين، الإثنين، تسجيل بعد الوافدين على المستشفى بعد معاناتهم من نفس الأعراض ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 30 مصابا.