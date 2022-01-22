حليش: مواجهة الكاميرون صعبة.. وثقتي كبيرة في التأهل

لقاء الذهاب يلعب خارج الديار والإياب بالجزائر

أسفرت عملية قرعة اللقاء الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر التي أجريت أمس في ياوندي عاصمة الكاميرون على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، التي انطلقت في يوم 9 جانفي المنصرم وتختتم يوم 6 فيفري المقبل عن مواجهة نارية بين المنتخب الجزائري بنظيره الكاميروني.

وإضافة إلى لقاء المنتخب الجزائري الذي يلعب مواجهة صعبة أمام الكاميرون، ستواجه السنغال-مصر، تونس-مالي، نيجيريا-غانا، الكونغو الديمقراطية-المنتخب المغربي.

وقال الدولي السابق رفيق حليش لدى نزوله ضيفا على قناة بيين سبور أن مواجهة الجزائر الكاميرون هي أصعب مواجهات اللقاءات الفاصلة، وغالبا ما تجد الجزائر مشاكل أثناء مواجهتها للكاميرون، خاصة من حيث الأرقام، حيث غالبا ما يتفوقون علينا، غير أن ثقتي كبيرة في الخضر للتأهل الى المونديال القطري.

ومن المنتظر أن تلعب لقاءات الذهاب يوم 23 مارس القادم، في حين تجرى لقاءات العودة يوم 29 من نفس الشهر.

إلى ذلك، أكد السبت مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ان المدرب جمال بلماضي اختار ملعب تشاكر بالبليدة للعب المباراة الفاصلة، رغم الحالة السيئة التي وصل إليها، مشيرا إلى أنه تحدث مع مقربيه من أجل التنقل إلى الملعب للوقوف على حالته قبل اللقاء الفاصل، خاصة وأن المنتخب عانى مؤخرا من سوء أرضية ملعب جابوما الذي أثر على مردود اللاعبين، وتسبب بنسبة كبيرة في إقصاء الخضر وخروجهم من الدور الأول في كأس إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون، كما يعتبر ملعب الشهيد تشاكر فأل خير على الخضر، حيث لعب فيه ما يقارب 42 مباراة تحصل فيها على 36 فوزاً و6 تعادلات، كما سجل فيه “الخضر” 116 هدفاً وتلقت شباكهم 20 هدفاً فقط.

علما ان حفل مراسيم سحب قرعة الدور الفاصل والأخير فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، شارك فيه الثنائى الأسطورى الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، وإيمانويل أديبايور نجم منتخب الطوغو السابق.