حليفة بايدن تطالبه بوقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

طالبت نانسي بيلوسي، حليفة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، بوقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فقد وقعت النائبة، نانسي بيلوسي، الجمعة، على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس‭‭‭ ‬‬‬جو بايدن ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ويتعرض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية متزايدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف شخص استشهدوا في الحرب وأن القطاع الساحلي الضيق يعاني من مجاعة واسعة النطاق.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى تل أبيب أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية، الاثنين.

وجاء في الرسالة: “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه”. ووقعت بيلوسي و36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة.

وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، قال فيه إنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها.