حليلوزيتش يبعد نجم تشيلسي زياش من قائمة بطولة أمم افريقيا

واصل مدرب المنتخب المغربي، وحيد حليلوزيتش، إبعاد نجم تشيلسي حكيم زياش، من قائمة اللاعبين المختارة للمشاركة في كان 2022، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وشهدت القائمة استبعاد استمرار استبعاد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، على خلفية أزمته مع المدرب البوسني والتي أدت إلى استبعاده من مباريات منتخب المغرب الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

كما شهدت القائمة استبعاد اللاعبين المغاربة في الدوري المصري وهم: أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلي، ووليد الكرتي نجم وسط بيراميدز، بالإضافة إلى وليد أزارو نجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

وكان حليلوزيتش قد قدم ، الخميس، خلال مؤتمر صحفي قائمة اللاعبين المختارة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022.