حل المكتب الفيدرالي للفاف وتكليف الأمين العام بالتحضير للجمعية الانتخابية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن حل المكتب الفيدرالي، وتكليف الأمين العام منير دبيشي بتحضير الجمعية الانتخابية.

واجتمع المكتب الفيدرالي أمسية الثلاثاء، حيث وافق على استقالة جهيد زفيزف من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وسيتولى الأمين العام للفاف منير دبيشي، سيسير شؤون الإتحاد الجزائري إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له أنه تم حل المكتب الفيدرالي كونه لا يستطيع تأمين النصاب القانوني للتداول، بعد امتثال ثلاثة أعضاء للمرسوم التنفيذي الذي يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية و المسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.