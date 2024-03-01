حل عادل ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي

الرئيس تبون ونظيره الموزمبيقي يعبران عن تطابق الموقف

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما منها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وقال رئيس الجمهورية، في تصريح صحفي مشترك مع نظيره لجمهورية موزمبيق، فيليب خاسينتو نيوسي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، أن “البلدين، وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديهما تطابق تام في الرؤي والمواقف حول مجمل القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية”.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه تبادل مع الرئيس فيليب خاسينتو نيوسي “وجهات النظر حول العديد من المستجدات الدولية والقارية، خاصة الوضع في منطقة الساحل والبحيرات الكبرى والتطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضاف في هذا السياق قائلا: “جدّدنا دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، تم التأكيد -يقول رئيس الجمهورية- على “أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره”.

وأبرز رئيس الجمهورية، أن زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها رئيس جمهورية موزمبيق إلى الجزائر “تعكس عمق روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين”، كما تبرز “حرصنا المشترك على إضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين البلدين”.

وأشار إلى أنه بحث أيضا مع نظيره لجمهورية موزمبيق “سبل تعزيز التعاون وتوسيعه في عدة مجالات، من بينها الطاقة، الفلاحة، السياحة، الصناعة والصيد البحري، إلى جانب قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والتعاون العسكري”، مبرزا “أهمية تنويع الصادرات وتدفق الاستثمارات المباشرة وترقية المبادلات التجارية ومواصلة تقديم الدعم في مجال تكوين الطلبة والإطارات، وتحديث المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بين البلدين”.

وجدّد رئيس الجمهورية بذات المناسبة “وقوف الجزائر وتضامنها مع جمهورية موزمبيق في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف”، وكذا “استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها” في هذا المجال.

وكشف رئيس الجمهورية، في الأخير، أنه تم الاتفاق على “تفعيل آلية التعاون المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، بدءا بعقد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة في أقرب الآجال”.