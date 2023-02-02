حل مشكل التدفئة بالمؤسسات التعليمية.. مهلة من بلعابد لمدراء التربية

منح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مديري التربية مهلة أقصاها مساء السبت 4 فيفري لاتخاذ إجراءات عملية بشأن ملف التدفئة في المؤسسات التعليمية.

وجاءت أوامر بلعابد خلال ترؤسه الخميس، ندوة وطنية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، وخُصّصت أشغالها حصريا للوقوف على وضعية التدفئة في المؤسسات التعليمية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ذكّر الوزير بمخرجات الندوة الوطنية التي انعقدت يومي 12 و13 جويلية 2022، والتي شدّد فيها على ضرورة مباشرة عمليات المعاينة، الترميم والصيانة لمختلف المرافق والتجهيزات لاسيما التدفئة والكتامة، قبل حلول فصل الشتاء.

وعليه، وجّه الوزير، تعليمات صارمة لمديري التربية، قصد التكفل بالنقائص المسجلة بالتنسيق مع السّلطات المحلية، وتحت إشراف ولاّة الجمهورية، من أجل اتخاذ إجراءات عملية للتدخل حسب طبيعة النقائص المسجلة، مع أخذ كل تدابير السلامة والأمن والاحتياط المعمول بها، وهذا في أجل أقصاه مساء يوم السبت 04 فيفري.

كما أمر الوزير بإعداد وضعية أولية مفصلة تتضمن الإجراءات المتخذة لما تم تشخيصه والتي ستكون محل مناقشة في الندوة المبرمجة في حدود الساعة السادسة مساءً.

وكلّف بلعابد، المفتش العام للتربية الوطنية بمتابعة العملية من خلال قيام المفتشين بزيارات تفتيشية عبر المؤسسات التعليمية في هذه الفترة. يؤكد البيان.