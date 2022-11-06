حمادي: مشروع الوجهة السياحية للجزائر يستهدف 3 ملايين سائح

كشف وزير السياحة ياسين حمادي عن سعي قطاعه لاستقطاب 3 ملايين سائح وذلك من خلال تثمين المقصد السياحي.

وخلال عرض قدمه حمادي أمام لجنة المالية والميزانية، السبت، أوضح المسؤول الأول للقطاع بأن البرنامج المتعلق بالسياحة يهدف إلى تثمين المقصد السياحي الجزائري دوليا ورفع وتحسين مستوى النشاط السياحي لفائدة المواطنين.

وأكد الوزير أن ذلك يكون من خلال ترقية الوجهة السياحية للجزائر قصد استقطاب 3 ملايين سائح، وكذا إعادة بعث مخطط جودة السياحة الجزائرية للوصول إلى 600 منخرط مع تحسين أداء جهاز التكوين، إلى جانب تطوير السياحة الداخلية للاستجابة لطلبات المواطنين عبر تعزيز الحظيرة الفندقية وتنويع العرض السياحي.

من جانبهم، أثار أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات أبرزها حل مشكل العقار السياحي، وضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات التكوينية في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وكذا تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وتطويرها، إضافة إلى عصرنة القطاع السياحي والاعتماد على المعايير الدولية في تأهيل المنشآت والهياكل السياحية.

واقترح النواب انشاء قناة تلفزيونية للترويج السياحي والإرث المادي واللامادي الذي تزخر به الجزائر، وإنجاز مشاريع سينمائية للتعريف بالمدن التاريخية واستقطاب السواح والمستثمرين الأجانب.

بالفيديو.. هذا ما دار بين الوزير الأول والمؤثر خبيب في صالون السياحة!

وفي 30 سبتمبر 2022، التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال افتتاحه للصالون الدولي للسياحة والأسفار بصانع المحتوى الجزائري “خبيب” والمعروف بنشاطه في المجال السياحي.

وتبادل الوزير الأول خلال تجوله بأروقة المعرض الدولي مرفوقا بوزير القطاع وشخصيات وطنية ودولية الحديث مع صانع المحتوى والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “خبيب”.

خبيب وفي حديثه مع بن عبد الرحمان أكد أن هناك عمل كبير في انتظاره للترويج للسياحة الجزائرية.

وأوضح أنه وبعد زيارته لأكثر من 41 دولة تعد السياحة بالنسبة لها شريان الاقتصاد، اكتشف أن الجزائر لديها كل المقومات لتكون من الدول الأولى سياحيا لو توفر الوسائل والمرافق اللازمة لذلك.

وفي هذا الصدد تحدث كذلك خبيب عن مشروعه الجديد “hi_algeria ” والذي يسعى للتعريف بالجزائر بكل ماتزخر به من مقومات طبيعية وثقافية.

كما كشف صناع المحتوى السياحي عن زيارة قريبة تقوده إلى الصحراء الجزائرية الكبرى للترويج للسياحة الصحراوية قبل انطلاق الموسم.

انطلاق صالون السياحة الدولي والسعودية ضيف شرف

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري على افتتاح الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والتي ستنظم إلى غاية 2 أكتوبر القادم.

وكان بن عبد الرحمان مرفوقًا بأعضاء من الحكومة إلى جانب وزراء السياحة لكل من المملكة العربية السعودية، تونس وموريتانيا وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتعد هذه الطبعة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 والتي تشهد مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحية وأسفار وأصحاب فنادق، إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية، وتم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف هذه الطبعة.

ويمثل الصالون فضاء للترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض من الاطلاع على التنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر.