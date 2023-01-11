حمادي يكشف عن عدد السواح الأجانب الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية

توافد أكثر من 5 آلاف سائح أجنبي على الصحراء الجزائرية خلال عطلة نهاية السنة، حسب ما كشفه وزير السياحة ياسين حمادي.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” صبيحة الأربعاء، قال سايحي إن حوالي 200 ألف سائح زاروا الصحراء خلال عطلة نهاية السنة من بينهم 5000 سائح أجنبي.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن الجزائر تنفرد وتمتاز بالسياحة الصحراوية عبر كل العالم، ولهذا تم جعل قاطرة تطوير وتثمين والترويج للسياحة في الجزائر ترتكز على السياحة الصحراوية.

وفي 2 جانفي 2023، كشف مسؤول محلي عن تجاوز عدد السياح الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية 1000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية شهر نوفمبر الماضي،

وحسب ما أكده مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية جانت الأمين حمادي فهناك مؤشرات إيجابية تدل على نجاح موسم السياحة الصحراوية.

وكشف المسؤول في هذا الصدد أن تعداد السياح منذ بداية الموسم في نوفمبر وإلى غاية مطلع شهر ديسمبر الفارط بلغ نحو 2.728 سائحا من بينهم 1.000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات و 1.728 سائحا محليا.

وأشار بالمناسبة إلى أن فتح الخط الجوي باريس (فرنسا) جانت (جنوب الجزائر) قد حفز السياح على التوافد إلى المنطقة عبر هذا الخط الجوي المباشر.

وأبرز ذات المتحدث أن مصالحه تسهر على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وبالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع في سبيل ضمان إقامة جيدة للوافدين إلى ولاية جانت.