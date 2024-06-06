حماد: إجراءات قانونية ستتخذ لفرض الانضباط داخل الملاعب

بعد الأحداث التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، إن هناك إجراءات قانونية ستتخذ لفرض الانضباط والحد من ظاهرة العنف في الملاعب.

وأضاف الوزير حماد في تصريحات للتلفزيون العمومي، على هامش إجتماع اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته: “تكلمنا مع أعضاء لجنة الانضباط على ضرورة توعية الشباب من أجل المحافظة على الممتلكات العمومية، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ من أجل فرض الانضباط في الملاعب”.

وتابع وزير الشباب والرياضة:” الدولة تكفلت بإنجاز ملاعب تحفة، ورأينا كيف قام أشباه الأنصار بتكسير أغلبية الكراسي الموجودة بمدرجات ملعب حملاوي، وهذا دزن شك لن يمر مرور الكرام..”.

وطلب وزير الشباب والرياضة من المناصرين الهدوء دائما والالتزام بالروح الرياضية من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية.