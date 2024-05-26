حماد يشدد على الرقمنة والشفافية في تسيير “بيوت الشباب”

ضمن التفكير في وضع تدابير قانونية للأنشطة الشبانية

دعا وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد الأحد بوهران إلى التفكير في وضع تدابير قانونية للأنشطة الشبانية على غرار ما هو معمول به في قطاع الرياضة بالاعتماد على ما يزخر به قطاع الشباب من خبرات لم تستغل قدراتها جيدا .

وأكد حماد في كلمته لدى إشرافه على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية لإطارات الشباب بوهران تحت شعار “قطاع الشباب والرياضة: انجازات وتحديات” على ضرورة “بناء والتأسيس لإستراتيجية جديدة مفادها الانفتاح على القضايا الآنية للشباب والتكفل بانشغالاته واهتماماته من خلال المرافقة والتوجيه”.

وأبرز أن مخرجات الورشات السبع لهذه الجلسات الوطنية ستمكننا من وضع تصور مستقبلي لقطاع الشباب في مختلف مجالات التدخل لاسيما ما تعلق بإعادة النظر في عمل خلايا الإصغاء والمرافقة وتحيين مناهج التنشيط الاجتماعي والتربوي والترفيهي ووضع خارطة منهجية لمدونة النشاطات البيداغوجية للشباب”، داعيا إلى “التركيز على اقتراح أسس عصرية وحديثة للمنظومة التكوينية لمؤسساتنا التكوينية بما يتوافق والنظريات الجديدة للتكوين المرتكزة على الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

كما حث الوزير على إيلاء “أهمية خاصة” لأداء وطرق تسيير بيوت الشباب وهياكل الاستقبال مع ضرورة رقمنة الخدمات وإضفاء الشفافية في التسيير وإتاحة الفرصة لجميع الشباب للاطلاع على ما يوفره القطاع من فرص سياحية وبرامج هادفة للحركية وتنقل بين مختلف مناطق الوطن بأقل التكاليف.

وإعتبر حماد هذه الجلسات الوطنية “فرصة من أجل المساهمة والمشاركة في رسم إستراتيجية قطاعية جديدة لا سيما في مجالات التسيير العصري لمؤسسات الشباب ولمراجعة المنظومة التكوينية وترقية السياحة الشبانية التربوية والمرافقة النفسية والصحية للشباب وإعادة النظر في مدونة نشاطات الشباب بما يلبي رغباتهم وميولاتهم العلمية والثقافية والفنية المبتكرة وإعداد مقترحات عملية في سبيل مراجعة النصوص القانونية المسيرة لقطاع الشباب”.