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حماس: إنزال المساعدات جوا خطوة خادعة لـ “إدارة التجويع”

الشروق أونلاين
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حماس: إنزال المساعدات جوا خطوة خادعة لـ “إدارة التجويع”
وكالات
جانب من عملية إنزال جوي سابقة في 2024

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس إن “إنزال الاحتلال مساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع”.

وأكدت حركة حماس في بيان لها أن خطة الاحتلال الصهيوني للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر.”

وأكدت الحركة أن “وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي”

وأفادت حماس بأن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة هو إنهاء جريمة التجويع التي تمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي.”

كما أكدت حماس في بيانها أن تحكم الاحتلال بالمساعدات أدى لاستشهاد أكثر من ألف وجرح نحو ستة آلاف في جريمة حرب موصوفة”

وأشارت إلى أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال”

وتابعت الحركة في بيانها أن “القطاع يحتاج يوميا 600 شاحنة إغاثية والحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار فورا”

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