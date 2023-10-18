حماس: الاحتلال هو المسؤول عن مجزرة “المعمداني” وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها يوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول المباشر عن مجزرة المستشفى “المعمداني” وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد.

وأكدت حماس أن “الاحتلال الفاشي هو الذي هدّد المستشفى المعمداني بالقصف مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر بمن فيهم من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى، وقصفوا 23 سيارة إسعاف وقتلوا أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم”.

وأضاف بيان حماس: “وهم الذين قتلوا أكثر من 3 آلاف مدني فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، بتدمير أحياء سكنية كاملة و 120 ألف وحدة سكنية على رؤوس قاطنيها، حتى اللحظة”.

كما أكدت حركة المقاومة الإسلامية أن “الاحتلال الفاشي الذي قدّم أكثر من رواية حول المجزرة منذ الساعة الأولى لوقوعها، هو المسؤول المباشر عن هذه المجزرعة المروّعة التي جرت على الهواء مباشرة بقوّة نارية أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال”.

“وعلى الأمم المتحدة وكافة الدول إدانة هذه الجريمة النكراء، التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ووقف هذا العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي تجري بقرارات من قادة الاحتلال على الهواء مباشرة وفي مؤتمراتهم الصحفية التي تابعها وسمعها العالم أجمع”، يضيف البيان.