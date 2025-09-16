“حماس”: الاحتلال يسوّق أكاذيب مكشوفة حول الأبراج السكنية في غزة لتبرير جرائمه الفاشية

"اتهامات الاحتلال للمقاومة تستخفّ بالرأي العام العالمي"

قال حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” يوم الثلاثاء في تصريح صحفي، إن الادعاءات التي يروّج لها جيش الاحتلال بشأن استخدام المقاومة للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، ليست سوى “أكاذيب مكشوفة”.

وتابعت “حماس” تقول إن الاحتلال “يسوّقه هذه الأكاذيب لتبرير جرائم جيشه الفاشي، وتغطية تدميره الممنهج لمدينة غزة، كما دمّر من قبل مدن رفح وخانيونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا”.

“أما اتهاماته للحركة باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، ومنعهم من الخروج من مدينة غزة، فهي محاولات تضليل مفضوحة تعبّر عن:

استخفاف هذا الكيان المارق بالرأي العام العالمي،

وعن إصراره على الاستمرار في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء،

ودفعهم قسرا إلى النزوح بهدف تهجيرهم من قطاع غزة”، يضيف ذات المصدر.

وختمت “حماس” بالقول إنّ “كل الأكاذيب والادعاءات التي يروّجها الاحتلال وقادته المجرمون، لن تغيّر من حقيقة هذا الكيان الفاشي، وجيشه الإرهابي. التي باتت جلية أمام العالم أجمع”.