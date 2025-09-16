-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
"اتهامات الاحتلال للمقاومة تستخفّ بالرأي العام العالمي"

“حماس”: الاحتلال يسوّق أكاذيب مكشوفة حول الأبراج السكنية في غزة لتبرير جرائمه الفاشية

الشروق أونلاين
  • 169
  • 0
“حماس”: الاحتلال يسوّق أكاذيب مكشوفة حول الأبراج السكنية في غزة لتبرير جرائمه الفاشية
ح.م
غزة تدمّر..

قال حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” يوم الثلاثاء في تصريح صحفي، إن الادعاءات التي يروّج لها جيش الاحتلال بشأن استخدام المقاومة للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، ليست سوى “أكاذيب مكشوفة”.

وتابعت “حماس” تقول إن الاحتلال “يسوّقه هذه الأكاذيب لتبرير جرائم جيشه الفاشي، وتغطية تدميره الممنهج لمدينة غزة، كما دمّر من قبل مدن رفح وخانيونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا”.

“أما اتهاماته للحركة باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، ومنعهم من الخروج من مدينة غزة، فهي محاولات تضليل مفضوحة تعبّر عن:

  • استخفاف هذا الكيان المارق بالرأي العام العالمي،
  • وعن إصراره على الاستمرار في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء،
  • ودفعهم قسرا إلى النزوح بهدف تهجيرهم من قطاع غزة”، يضيف ذات المصدر.

وختمت “حماس” بالقول إنّ “كل الأكاذيب والادعاءات التي يروّجها الاحتلال وقادته المجرمون، لن تغيّر من حقيقة هذا الكيان الفاشي، وجيشه الإرهابي. التي باتت جلية أمام العالم أجمع”.

مقالات ذات صلة
رسائل “دموية” تثير مخاوف الجالية المسلمة في هولندا.. ما القصة؟

رسائل “دموية” تثير مخاوف الجالية المسلمة في هولندا.. ما القصة؟

فيديوهات.. إبحار 3 سفن جزائرية مشاركة في أسطول الصمود نحو غزة

فيديوهات.. إبحار 3 سفن جزائرية مشاركة في أسطول الصمود نحو غزة

قمة الدوحة الطارئة.. هل ستخرج بقرارات حاسمة توقف التغول الصهيوني؟

قمة الدوحة الطارئة.. هل ستخرج بقرارات حاسمة توقف التغول الصهيوني؟

بوغالي يثمّن “إعلان نيويورك” الداعم لحل الدولتين

بوغالي يثمّن “إعلان نيويورك” الداعم لحل الدولتين

ترامب ينحاز لرواية الاحتلال بشأن استخدام الأسرى دروعا.. وهذا رد حماس!

ترامب ينحاز لرواية الاحتلال بشأن استخدام الأسرى دروعا.. وهذا رد حماس!

ألبانيا تعين أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي

ألبانيا تعين أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد