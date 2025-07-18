حماس: المقاومة أربكت الاحتلال… والميدان يفرض التفاوض

أكدت حركة “حماس” أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إرباك حسابات الاحتلال عبر صمودها وتنوع تكتيكاتها الميدانية، مشيرة إلى أن ما يجري على الأرض يُشكل منعطفًا مفصليًا يفرض على الكيان التفاوض لاسترجاع أسراه.

وأكدت الحركة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أن العدوان الصهيوني المستمر يكشف عن فشل عسكري واستخباراتي على جميع المستويات، معتبرة أن هذا الصراع دخل مرحلة مفصلية تُبرز هشاشة الكيان وتكشف حدود قوته، رغم الدعم الخارجي الهائل.

وقالت حماس إن صمود المقاومة وتنوع تكتيكاتها الميدانية أربك حسابات الاحتلال، الذي يعجز عن حسم المعركة رغم استخدامه أقصى درجات القوة والحصار والتجويع ضد المدنيين. وأكد البيان أن غزة، برغم الجراح، “تنتزع زمام المبادرة” وتفرض على الاحتلال خيارات جديدة.

اتهمت المقاومة الاحتلال بارتكاب “جريمة متعمدة ضد الإنسانية” من خلال فرض سياسة التجويع على أكثر من مليوني إنسان في القطاع، مؤكدة أن المجاعة باتت تفتك بالأطفال وكبار السن، في ظل شلل تام للمؤسسات الصحية والإنسانية، ونفاد شبه كامل للغذاء والماء والدواء.

ودعت حماس إلى تحرك شعبي ورسمي فوري على المستوى العربي والدولي، من أجل إنقاذ ما تبقى من الأرواح المحاصرة، قائلة إن الصمت على ما يحدث في غزة شراكة ضمنية في القتل الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وفي ما يتعلق بملف الأسرى، قالت الحركة إن الاحتلال فشل عسكريًا في استعادة أسراه، ولم يعد أمامه سوى خيار التفاوض لإبرام صفقة تبادل وفق شروط المقاومة، التي تتمسك بـ”استرداد الحقوق الوطنية والإنسانية” وعلى رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تحت قصف متواصل وحصار خانق، ارتكبت خلاله الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية شاملة أدّت إلى سقوط أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، مع تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، بينهم عائلات بأكملها دُفنت تحت الأنقاض.

كما تسببت الحرب في نزوح مئات آلاف السكان، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة، تشمل مجاعات حادة ودمار شامل في البنية التحتية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي بشكل كامل.