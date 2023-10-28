حماس: الهجوم البري على غزة “فشل” وخسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يوم السبت، فشل الهجوم البري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على غزّة عبر 3 محاور، مؤكدةً إيقاع جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

وقالت حركة “حماس” في بيان لها إنّ “العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية”، حيث أشارت إلى أنّ المقاومين استخدموا صواريخ من نوع “كورنيت وقذائف من نوع “ياسين” في صدّ الهجوم.

وذكر البيان أنه يتوقع أن يعيد العدو “محاولة التوغل في غزة مرة أخرى”، مضيفاً أنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمنا ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل، وعملياتنا العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة المخطوفين”.