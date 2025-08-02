حماس تؤكد تمسكها بالسلاح

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان لها اليوم السبت 2 أوت، تمسكها بسلاحها ورفضها التخلي عنه.

وقالت الحركة في بيانها: “تعليقًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، نؤكد مجددًا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية”.

وأكدت الحركة أنها لن تتخلى لا عن السلاح ولا عن المقاومة “إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.”