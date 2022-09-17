حماس تتلقى دعوة لزيارة الجزائر

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت، أنها تلقّت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، لبحث الحوار الوطني الفلسطيني التي تحتضنه البلاد بين الفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان: “تلقّت حماس دعوة رسمية لزيارة وفد قيادي إلى الجزائر. للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، للوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني”.

وأضاف:”سيكون الوفد برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وبمشاركة عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان”.

زيارة مرتقبة لوفد قيادي بارز من حركة “فتح” إلى الجزائر

وفي 12 سبتمبر 2022، كشف مدير العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح” منير الجاغوب، عن زيارة مرتقبة يقوم بها وفد قيادي بارز من الحركة إلى الجزائر.

وقال الجاغوب، في تغريدة له على صفحته عبر تويتر “أنّ وفد فتح إلى الجزائر سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كلّ من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” روحي فتوح.

ولم يذكر الجاغوب سبب زيارة الوفد الفتحاوي إلى الجزائر، ولا الملفات التي سيبحثها.