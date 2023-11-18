حماس تتوعد بمحاسبة الاحتلال على مجزرة “الفاخورة”

كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها ستحاسب الاحتلال على مجزرته في الفاخورة وجرائمه المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين “طال الزمن أو قصر”.

وقالت حماس في بيان لها “إنهم لن يرحلوا عن أرضهم وسنحاسب الاحتلال على مجزرتها في الفاخورة وجرائمه المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين”.

من جهته، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان “إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني”.

وارتكب الاحتلال الصهيوني، السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.