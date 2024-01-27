حماس تثمّن دعوة الجزائر لاجتماع مجلس الأمن

لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية:

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، دعوة البعثة الجزائرية مجلس الأمن لعقد اجتماع من أجل النظر في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والتي دعت الاحتلال الصهيوني إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وفي بيان أصدرته اليوم السبت، 27 جانفي، قالت حماس “نثمّن دعوة بعثة الجمهورية الجزائرية في الأمم المتحدة، وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون؛ مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المفروضة على العدو الصهيوني، وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي المُفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحقِّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.”

كما دعت الحركة مجلس الأمن الدولي “إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة، والانتصار لمظلومية شعبنا الممتدة لعقود، وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة.”

وسيجتمع مجلس الأمن يوم الأربعاء على الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.